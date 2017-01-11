«Роскосмос» озвучил причину аварии «Прогресса»

Падение транспортного грузового корабля «Прогресс МС-04» могло произойти из-за попадания посторонних частиц в полость насоса двигателя. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Наиболее вероятная причина аварии — вскрытие бака «О» третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя», — говорится в сообщении, которое приводит «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что причиной возгорания могло стать попадание посторонних частниц в полость насоса или же нарушение технологии сборки двигателя. По информации «Роскосмоса», дефект имеет производственный характер.

Также сообщается, что «Роскосмос» разработает план мероприятий для безопасного запуска грузового корабля «Прогресс МС-05».

«Прогресс МС-04» рухнул 1 декабря в районе Тувы, в 60–70 км западнее города Кызыл. Позже в регионе нашли фрагменты корабля.