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Белый дом: Трамп скрывает свои финансовые связи с Россией

По словам пресс-секретаря Барака Обамы, Трамп мог бы опровергнуть эти обвинения, но не делает этого

Фото: Reuters/Shannon Stapleton

Белый дом считает, что избранный президент США Дональд Трамп скрывает данные о своих финансовых связях с РФ.

По словам пресс-секретаря уходящего президента США Барака Обамы Джоша Эрнеста, Трамп мог бы опровергнуть обвинения в финансовых связях с Москвой, но по какой-то причине не делает этого.

«Эта секретность только сеет сомнения в общественном мнении <…> я знаю, что по крайней мере одного члена семьи Трампа цитировали в недалеком прошлом, когда он говорил, что у его семьи и Trump Organization есть широкие финансовые связи с Россией», — приводит слова Эрнеста «РИА Новости».

Ранее телеканал CNN сообщил, что спецслужбы США сообщили Обаме и Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о миллиардере.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что сообщения о «компрометирующей информации» относительно Трампа в распоряжении России — «абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь».

В свою очередь, Трамп заявил, что не имеет никаких связей с Россией.

«Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я никак не связан с Россией — никаких сделок, никаких одолжений, ничего!» — написал он в своем Twitter.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Белый дом: Трамп скрывает свои финансовые связи с Россией

Белый дом: Трамп скрывает свои финансовые связи с РоссиейПо словам пресс-секретаря Барака Обамы, Трамп мог бы опровергнуть эти обвинения, но не делает этого

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