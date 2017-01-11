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Минфин РФ предлагает повысить минимальную розничную цену водки на 15%

Необходимость объясняется ростом ставок акциза и тарифов на электроэнергию

Минимальная розничная цена водки может вырасти на 15%.

Об этом говорится в проекте приказа Минфина, опубликованном на официальном сайте.

В ведомстве считают, что это необходимо в связи с ростом «ставок акциза с 1 января 2017 года, а также тарифов на электроэнергию» и других составляющих цены, сообщает «РИА Новости».

Сейчас минимальная розничная цена бутылки водки составляет 190 рублей. В случае повышения, она составить 219 рублей.

Минималка считается лучшим средством борьбы с контрафактным и суррогатным алкоголем, употребление которого приводит к отравлениям и смерти.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Минфин РФ предлагает повысить минимальную розничную цену водки на 15%

Необходимость объясняется ростом ставок акциза и тарифов на электроэнергию

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