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Автовладельцы смогут получать увеличенные штрафы со страховщиков

Госдума готовит поправки в закон об ОСАГО

Готовятся поправки в закон об ОСАГО, согласно которым автовладельцы смогут получать увеличенные штрафы со страховщиков.

Об этом «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

«Необходимо предусмотреть возможность получения возмещения деньгами, если проведен некачественный ремонт. За всё это предполагается сделать ответственными страховые компании», — сказал он корреспонденту «Известий».

Согласно поправкам, застрахованный в случае аварии вправе выбрать вариант возмещения — деньгами или ремонтом. На последний отводится 35 дней.

Аксаков добавил, что если человек окажется неудовлетворенным качеством ремонта, то он сможет потребовать штраф в 600 рублей за каждый день ремонта. Ранее сумма равнялась 30–60 рублям.

Сейчас некачественный ремонт оплачивается только по договорам каско.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ОСАГО дополнят возмещением за некачественный ремонт

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Автовладельцы смогут получать увеличенные штрафы со страховщиков

Госдума готовит поправки в закон об ОСАГО

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