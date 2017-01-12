ОСАГО дополнят возмещением за некачественный ремонт

Закон об ОСАГО ко второму чтению может получить важную поправку. С ее помощью автовладельцы смогут получить увеличенные штрафы со страховой компании за каждый день, когда машина находилась в ремонте, который был выполнен ненадлежащим образом. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, где сейчас идет активная доработка документа. Депутаты обсуждают возможность десятикратного увеличения штрафов за некачественный ремонт, но эта идея не понравилась страховщикам.

Сейчас страховые компании несут полную ответственность за некачественный ремонт в рамках продуктов каско, но при этом в случае с ОСАГО получить такие выплаты сложнее, а их размер значительно скромнее.

— Необходимо предусмотреть возможность получения возмещения деньгами, если проведен некачественный ремонт. За всё это предполагается сделать ответственными страховые компании, выплачивать возмещение в случае некачественного ремонта должны страховщики, — рассказал об идее Анатолий Аксаков. — То есть человек должен иметь отношения прежде всего со страховой компанией. Если что-то пошло не так, то страховая компания должна возмещать.

Обсуждаемая идея заключается в том, чтобы при наступлении страхового случая на ремонт автомобиля отводилось 35 дней. Застрахованный вправе выбирать — получить возмещение деньгами или в натуральном виде. Во втором случае вся ответственность ложится на страховщика, в том числе за нарушение сроков и некачественный ремонт. Если владелец автомобиля не удовлетворен его состоянием после возвращения транспортного средства, он может потребовать штрафные пени из расчета не 30–60 рублей, как сегодня, а 600 рублей за каждый день, когда машина находилась в сервисе. Такое правило сейчас действует для каско.

— Идея в том, что если человек по истечении 35 суток получит автомобиль и у него будут доказанные через экспертов претензии к страховщику, то он отправляет транспортное средство на повторный ремонт, который оплатит страховщик. Он же оплатит некоторые пени и штрафы, аналогичные с каско, — рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



По его словам, эту идею предложили правозащитники и автовладельцы. Они же выступили с предложением увеличить действующие штрафы в десять раз.

Сам глава РСА не считает целесообразным десятикратное увеличение штрафов, ведь это фактически уравняет ОСАГО с каско при абсолютно разной ценовой категории этих страховых продуктов. Кроме того, это фактически вводит презумпцию виновности сервисной станции и страховщика.

— В целом идея штрафов адекватная, но их нужно вводить по аналогии, а не в равном размере. Иначе каждый такой ремонт будет весьма дорогим, — отметил Игорь Юргенс.

В целом идею поддерживает и управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. По его мнению, это создаст систему контроля за работой страховщиков.

— Возможно, штрафы или пени за каждый день, что автомобиль находится на повторном ремонте после некачественного первого, могли бы встать на службу такой системы и применяться в качестве превентивной меры против недобросовестности страховых компаний, — считает Павел Самиев.



В то же время, отмечает управляющий директор НРА, такая система не должна приводить к ситуациям, при которых у пострадавших граждан появляются способы давления на страховщиков с целью получения дополнительных денег.



— Не должны при этом возникать и риски откровенного мошенничества со стороны тех же автоюристов, — полагает Павел Самиев. — Не должно быть жесткой привязки размера штрафа к количеству дней нахождения автомобиля в ремонте, ведь юридически ответственность за качество самого ремонта несет автосервис, а страховщик — за сроки и полноту выполнения работ.

