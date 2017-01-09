Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

С наступлением 2017 года россиян ждут традиционные изменения цен на некоторые товары и услуги. Как изменятся счета за услуги ЖКХ, траты на бензин и проезд на общественном транспорте, а также что произойдет с акцизами на алкоголь и сигареты — в инфографике «Известий».



В течение года увеличится стоимость коммунальных платежей — согласно опубликованному в ноябре 2016 года распоряжению правительства, сильнее всего расценки на жилищно-коммунальные услуги увеличится в Москве и Петербурге (в среднем на 7% и 6% соответственно).

Из-за увеличения стоимости государственных акцизов вырастут цены на алкоголь и сигареты, причем рост цен на табак, по прогнозам экспертов, может составить 10–30%, а цена одной пачки сигарет премиум-сегмента достичь почти 200 рублей.



Также из-за повышения государственных акцизов в 2017 году бензин, по прогнозам аналитиков, подорожает на 5–10%. Стоимость бензина марки Аи-95, например, может подорожать с 38,2 рубля до 45 рублей за литр. Из-за повышения цен на топливо станет дороже и проезд на общественном транспорте — стоимость одной поездки вырастет на 7%.



В 2017 году нововведения ждут и автомобилистов. Так, почти втрое увеличится стоимость ОСАГО для злостных нарушителей из-за введения нового, 10-го повышающего коэффициента, а за отсутствие техосмотра придется заплатить новый штраф, размер которого составит от 500 до 800 рублей.



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