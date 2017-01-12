Банки РФ ждут 30-процентного роста краж денег с карт

Эксперты компании Zecurion, которая занимается обеспечением безопасности дистанционного банковского обслуживания, утверждают, что в 2017 году халатность клиентов банков может привести к росту объема сетевых краж на 30%, пишут «Известия».

Причина прогнозируемой тенденции — неспособность россиян систематически соблюдать элементарные правила безопасности, необходимые при пользовании банковскими услугами в интернете.

В 2016 году количество краж, осуществленных с банковских карт через интернет по вине их владельцев, достигло 107 тысяч (на 78% больше, чем в 2014 году). Эксперты отмечают, что в 70% случаев клиенты банков сами осознают, каким именно способом мошенники завладели их деньгами, — но выводы делают слишком поздно.

Эксперты Zecurion собрали данные из 100 крупнейших банков России и пришли к выводу, что наиболее распространенным способом мошенничества с пластиковыми картами остается атака компьютеров с пользовательскими данными с помощью вирусов-троянов и получение доступа к счету жертвы после незаконного изготовления дубликата ее SIM-карты.

Вина клиентов в данном случае может заключаться, к примеру, в том, что они пользуются интернет-банкингом на рабочих компьютерах или интегрируют его с социальными сетями. Высокую степень риска создает и использование мобильного приложения на смартфоне для входа в личный кабинет интернет-банка — особенно после выбора четырехзначного кода вместо полноценного логина и пароля для авторизации.

Эксперты рекомендуют пользоваться интернет-банком с отдельного компьютера, не хранить на пластиковой карте крупные суммы денег, пополнять баланс карты по мере необходимости, не заходить в интернет-банк через открытые сети Wi-Fi.

Тем, кто постоянно оплачивает картой покупки в интернете, специалисты советуют завести для этого отдельную карту и переводить на нее необходимые для оплаты суммы непосредственно перед приобретением товара.

Кроме того, для защиты от мошенников можно установить лимит на расходные операции по карте и через интернет-банк.