Обладатель бренд «Черная пятница» рискует лишиться прав на него

Конфликт вокруг бренда Black Friday («Черная пятница»), используемого для позиционирования специальных интернет-распродаж, дошел до Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, пишут «Известия».

Ведомству предстоит установить, может ли один правообладатель — в данном случае общество «Блэк Фрайдэй» — являться единственным владельцем бренда «Черная пятница». Крупнейшие интернет-торговцы обратились в ФАС с жалобой на то, что такая ситуация является нарушением антимонопольного законодательства.

Юристы считают, что шансы «Блэк Фрайдэй» лишиться единоличного права на «Черную пятницу» весьма высоки. Рассмотрение дела состоится 2 февраля.

Интернет-продавцы регулярно проводят акции-распродажи, которые с той или иной степенью вариантивности называют «черными пятницами».

Правообладатель уже предъявил соответствующие претензии на основании патента, оформленного им в 2016 году, сначала потребовав выплатить 500 тыс. рублей, а потом обратившись в суд с требованием компенсации в размере 1,5 млн рублей. Слушание дела состоится 13 января.

В свою очередь ретейлеры сочли эти претензии неправомерными.