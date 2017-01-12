СКР завел дело о мошенничестве с поставками деталей для спутников

Неустановленные сотрудники НПО имени Лавочкина (НПОЛ) и компании «Фаворит-ЭК» стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при поставках электронной компонентной базы (ЭКБ) для космических аппаратов, пишут «Известия».

Дело заведено следственным управлением по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве по ч. 6. ст. 159 УК РФ — о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенном в крупном размере.

Была проведена доследственная проверка, в ходе которой выяснилось, что «Фаворит-ЭК» поставляло НПОЛ комплектующие по завышенным ценам. При этом ряд деталей так и не был поставлен заказчику.

В настоящее время следователи оценивают нанесенный в результате мошенничества ущерб в 10 млн рублей, но это не окончательные данные: вероятно, впоследствии сумма увеличится.

В НПОЛ и «Фаворит-ЭК» были изъяты документы по поставкам радиодеталей, сейчас их изучением занимаются в Следственном комитете.

При этом ч. 6 ст. 159 УК РФ появилась только в прошлом году, и судебная практика по ней пока крайне скудна, в базе данных нет сведений ни об одном процессе с предъявлением обвинения по этой части.