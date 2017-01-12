Обама побил свой рекорд по лайкам последним президентским твитом

Действующий президент США Барак Обама сделал последнюю запись в твиттер-аккаунте главы государства @POTUS, и она набрала рекордное за все время существования этого аккаунта количество лайков, передает Cnet.

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности создавать изменения, а в свои собственные», — написал глава Белого дома.

На момент публикации этой заметки запись ретвитнули более 660 тыс. пользователей, 1,3 млн поставили под ней лайк.

Как ранее писали «Известия», избранный президент США Дональд Трамп намеревается продолжить использование личного аккаунта Twitter и после инаугурации, которая состоится 20 января. Тем не менее аккаунт @POTUS также перейдет к нему, как только Барак Обама сдаст свой пост. Представитель Трампа заявлял, что политик намерен начать президентский Twitter «с чистого листа».