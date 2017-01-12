Мексика не будет платить за строительство пограничной стены с США.

Об этом заявил президент страны Энрике Пенья Ньето.

«У нас есть разногласия США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся иметь хорошие отношения», – цитирует его ТАСС.

Избранный американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что не будет дожидаться окончания переговоров с Мексикой и начнет строить стену на границе с южным соседом сразу после инаугурации.

При этом он заявлял, что Мексика компенсирует стоимость работ по возведению 15-метровой ограды.

Стена на границе США должна помощь защитить страну от нелегальных мигрантов из Мексики.

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