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СМИ: Тиллерсон возможно будет утвержден госсекретарем США

Американский конгресс девять часов проводил слушания с участием кандидата на пост главы внешнеполитического ведомства

Рекс Тиллерсон возможно будет утвержден госсекретарем США.

Об этом заявил председатель комитета сената конгресса США по иностранным делам республиканец Боб Коркер.

«У меня хорошие предчувствия насчет его утверждения. Я намерен поддержать его кандидатуру», – цитирует его ТАСС.

Парламентарии провели 9-часовые слушания с Тиллерсоном, в ходе которых ему задавались вопросы об отношении кандидата к ситуации в Сирии, на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сенат должен поддержать назначение бизнесмена на пост главы внешнеполитического ведомства.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

СМИ: Тиллерсон возможно будет утвержден госсекретарем США

Американский конгресс девять часов проводил слушания с участием кандидата на пост главы внешнеполитического ведомства

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