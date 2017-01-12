Тиллерсон назвал условие признания США Крыма российским

Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон назвал главным условием признания США Крыма российским согласие украинского народа.

Об этом он заявил на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры конгрессом США.

«Единственным способом, посредством которого это может произойти, является выработка какого-то более широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в противном случае США не признают воссоединения Крыма с Россией.

Более того, он назвал сам этот акт аннексией со стороны РФ.

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