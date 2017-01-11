Тиллерсон поддержал идею поставок летального оружия на Украину

Рекс Тиллерсон, который является кандидатом на пост главы Госдепартамента США при новом президенте Дональде Трампе, заявил о поддержке поставок летального оружия на Украину — в случае если на Донбассе будут продолжаться боевые действия.

Такое заявление Тиллерсон сделал в ходе слушаний в сенате США. «Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии», — сказал кандидат на пост госсекретаря.

По мнению Тиллерсона, предметно решать этот вопрос следует при участии совета национальной безопасности США и представителей имеющих отношение к делу ведомств.

При этом сам он, по его собственному признанию, на подобной встрече выступил бы в поддержку поставок оружия на Украину.

Как сообщали «Известия», Тиллерсон обвиняет Россию в агрессии, направленной против Украины, — имея в виду воссоединение Крыма с РФ. Он также заявил, что Кремль игнорирует интересы Белого дома, поэтому придание конструктивности российско-американским отношениям ему представляется невозможным.