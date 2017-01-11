Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Тиллерсон поддержал идею поставок летального оружия на Украину

Кандидат в госсекретари США считает, что Вашингтон должен оказывать Киеву «всю необходимую поддержку»

Рекс Тиллерсон, который является кандидатом на пост главы Госдепартамента США при новом президенте Дональде Трампе, заявил о поддержке поставок летального оружия на Украину — в случае если на Донбассе будут продолжаться боевые действия.

Такое заявление Тиллерсон сделал в ходе слушаний в сенате США. «Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии», — сказал кандидат на пост госсекретаря.

По мнению Тиллерсона, предметно решать этот вопрос следует при участии совета национальной безопасности США и представителей имеющих отношение к делу ведомств.

При этом сам он, по его собственному признанию, на подобной встрече выступил бы в поддержку поставок оружия на Украину.

Как сообщали «Известия», Тиллерсон обвиняет Россию в агрессии, направленной против Украины, — имея в виду воссоединение Крыма с РФ. Он также заявил, что Кремль игнорирует интересы Белого дома, поэтому придание конструктивности российско-американским отношениям ему представляется невозможным.

Читайте также:

Тиллерсон: США и Россия вряд ли когда-нибудь станут друзьями

Тиллерсон отказался назвать Путина «военным преступником»

Тиллерсон: Россия и США должны перейти к сотрудничеству

Известия // среда, 11 января 2017 года

Тиллерсон поддержал идею поставок летального оружия на Украину

Кандидат в госсекретари США считает, что Вашингтон должен оказывать Киеву «всю необходимую поддержку»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке