Эксперты правительства обсудят возможность отмены «пакета Яровой»

Петиция об отмене так называемого пакета Яровой на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) собрала более 100 тысяч голосов, в связи с чем экспертная группа при правительстве РФ обсудит возможность отмены или модификации этой законодательной инициативы, передает «Интерфакс».

Возглавит группу, которая соберется 19 января, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, сообщил глава Фонда информационной демократии Илья Массух.

Против отмены «пакета Яровой», по его словам, проголосовали лишь 1439 человек.

В тексте петиции говорилось, что на создание инфраструктуры для соблюдения положений антитеррористических поправок в российское законодательства потребуется свыше 5 трлн рублей — тогда как, к примеру, все доходы федерального бюджета за 2015 год составили 13,7 трлн рублей.

«Также этот закон противоречит Конституции РФ и абсолютно бесполезен с технической точки зрения», — заявили авторы петиции, обратвшись к правительству с просьбой отменить его.

Свою позицию они аргументировали и тем, что реализация «пакета Яровой» может привести к банкртству ряда интернет-компаний и, соответственно, «снизить доход государства от получаемых от них налогов».

Авторы петиции, по словам Массуха, также будут приглашены на встречу — как и разработчики пакета антитеррористических поправок.

«После детального обсуждения рабочая группа примет решение», — подытожил президент Фонда информационной демократии.

Как сообщали «Известия» 10 января, поправки к «пакету Яровой» уже подготовило российское Минкомсвязи: согласно этим поправкам, срок хранения пользовательских данных операторами, предоставляющими доступ в интернет, увеличивается с шести месяцев до года.

