СМИ: заложники талибов обратились за помощью к Трампу

Заложники талибов обратились за помощью к избранному президенту США Дональду Трампу.

Об этом заявило агентство Associated Press со ссылкой на опубликованное видео.

Преподаватели Американского университета Кевин Кинг и Тимоти Викс, захваченные в середине прошлого года бойцами «Талибана» (запрещена в РФ) в Афганистане, попросили начать обмен пленными, что поспособствует их освобождению, сообщает ТАСС.

Официальный представитель пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер отказался комментировать данную информацию.

Известно, что ранее уже предпринимались попытки освободить обоих заложников.

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