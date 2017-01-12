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СМИ: заложники талибов обратились за помощью к Трампу

Граждане США и Австралии попросили избранного президента США поспособствовать их освобождению

Заложники талибов обратились за помощью к избранному президенту США Дональду Трампу.

Об этом заявило агентство Associated Press со ссылкой на опубликованное видео.

Преподаватели Американского университета Кевин Кинг и Тимоти Викс, захваченные в середине прошлого года бойцами «Талибана» (запрещена в РФ) в Афганистане, попросили начать обмен пленными, что поспособствует их освобождению, сообщает ТАСС.

Официальный представитель пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер отказался комментировать данную информацию.

Известно, что ранее уже предпринимались попытки освободить обоих заложников.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

СМИ: заложники талибов обратились за помощью к Трампу

Граждане США и Австралии попросили избранного президента США поспособствовать их освобождению

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