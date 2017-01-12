Водительские права скоро начнут выдавать в МФЦ

Водительское удостоверение на очередной десятилетний срок и международные водительские права в скором времени можно будет получить не только в подразделениях ГИБДД, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ), говорится в сообщении на портале проектов нормативных правовых актов.

Выдача документов будет производиться в связи с необходимостью их замены по истечению срока действия, утратой, порчей или желанием владельца получить новое водительское удостоверение досрочно.

Для получения водительских прав достаточно будет предъявить в МФЦ свое прежнее удостоверение или паспорт, а также справку медицинской комиссии о том, что данный гражданин по состоянию здоровья способен управлять автомобилем.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве создается реестр недобросовестных автошкол и медицинских центров, которые незаконно выдают документы для получения водительских прав.