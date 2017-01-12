Овечкин перешагнул отметку в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Две забитые шайбы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина позволили ему перешагнуть отметку в 1000 очков по системе «гол+пас» за карьеру в НХЛ. Теперь в его активе 1001 очко (546 голов и 455 результативных передач) в 880 играх.



Кроме того, результативная игра россиянина помогла одолеть «Питтсбург Пингвинз», которые в прошлом сезоне выбили «Вашингтон» из плей-офф Кубка Стэнли. Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 5:2 (1:0;1:0;3:2).



Овечкин стал 84-м игроком в истории НХЛ и четвертым российским хоккеистом, достигшим показателя в 1000 очков. Ранее юбилейную отметку преодолевали: Сергей Федоров — 1179 (483 гола + 696 передач), Александр Могильный — 1032 (473+559) и Алексей Ковалев — 1029 (430+599).



Также Овечкин является лучшим хоккеистом из РФ по количеству заброшенных шайб и входит в тридцатку лучших снайперов лиги всех времен. Гол в ворота «Пингвинов» позволил россиянину обогнать легендарного канадского форварда Мориса Ришара и единолично занять 29-е место по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.



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