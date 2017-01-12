Продажи легковых автомобилей в России снизились на 11% в 2016 году

Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в 2016 году упали на 11%, до 1,42 млн автомобилей.



Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на председателя Комитета автопроизводителей (АЕБ) Йорга Шрайбера, продажи в декабре выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.



В свою очередь, «АвтоВАЗ» констатировал снижение продаж в России по итогам 2016 года на 1% по сравнению с предыдущим годом, до 266 296 автомобилей. При этом компания отметила, что в декабре реализация увеличилась на 17,8% по сравнению с тем же месяцем 2015 года, до 27 063 автомобилей.



По собственной оценке компании доля Lada на рынке легковых автомобилей составила 20,4% против 17,8% годом ранее.