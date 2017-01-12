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Продажи легковых автомобилей в России снизились на 11% в 2016 году

Всего реализовано порядка 1,42 млн новых автомобилей, из них 146 тыс. в декабре

Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в 2016 году упали на 11%, до 1,42 млн автомобилей.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на председателя Комитета автопроизводителей (АЕБ) Йорга Шрайбера, продажи в декабре выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В свою очередь, «АвтоВАЗ» констатировал снижение продаж в России по итогам 2016 года на 1% по сравнению с предыдущим годом, до 266 296 автомобилей. При этом компания отметила, что в декабре реализация увеличилась на 17,8% по сравнению с тем же месяцем 2015 года, до 27 063 автомобилей.

По собственной оценке компании доля Lada на рынке легковых автомобилей составила 20,4% против 17,8% годом ранее.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Продажи легковых автомобилей в России снизились на 11% в 2016 году

Всего реализовано порядка 1,42 млн новых автомобилей, из них 146 тыс. в декабре

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