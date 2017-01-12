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Водитель, не пустивший «скорую» к умирающему пациенту, попал на видео

Дорожный инцидент, произошедший в Петропавловске-Камчатском, опубликован в сети

Запись с видеорегистратора, на которой запечатлен дорожный инцидент, произошедший в Петропавловске-Камчатском, во время которого женщина на иномарке отказался пропускать спецтранспорт к умирающему пациенту, появилась в интернете. 

Видео случившего публикует телеканал «360».

На кадрах видно, что бригада скорой помощи со включенными спецсигналами подъезжает к дому, где находится 21-летний мужчина, которому стало плохо. Однако путь неотложке преграждает автомобиль, за рулем которого находится женщина.  

В салоне иномарки также находится мужчина, которой на просьбу водителя «скорой» освободить дорогу предлагает самим медикам заехать в карман и уступить дорогу им. 

По факту происшествия региональное управление СКР начало доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка действиям сотрудников скорой помощи.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Водитель, не пустивший «скорую» к умирающему пациенту, попал на видео

Дорожный инцидент, произошедший в Петропавловске-Камчатском, опубликован в сети

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