Водитель, не пустивший «скорую» к умирающему пациенту, попал на видео

Запись с видеорегистратора, на которой запечатлен дорожный инцидент, произошедший в Петропавловске-Камчатском, во время которого женщина на иномарке отказался пропускать спецтранспорт к умирающему пациенту, появилась в интернете.



Видео случившего публикует телеканал «360».

На кадрах видно, что бригада скорой помощи со включенными спецсигналами подъезжает к дому, где находится 21-летний мужчина, которому стало плохо. Однако путь неотложке преграждает автомобиль, за рулем которого находится женщина.



В салоне иномарки также находится мужчина, которой на просьбу водителя «скорой» освободить дорогу предлагает самим медикам заехать в карман и уступить дорогу им.



По факту происшествия региональное управление СКР начало доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка действиям сотрудников скорой помощи.

