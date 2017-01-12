«Скорая» опоздала к умирающему пациенту из-за автоледи

По факту гибели пациента в Петропавловске-Камчатском следователи начали проверку. Известно, что врачи скорой помощи не смогли вовремя приехать на вызов, потому что путь машине перегородила иномарка, за рулем которой находилась женщина в неадекватном состоянии.

Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«21-летний мужчина вместе со своим братом находился в квартире. В какой-то момент ему стало плохо, и его брат вызвал бригаду скорой помощи», — сообщили следователи.

Медики немедленно выехали на вызов, автомобиль мчался с включенными спецсигналами. Но на подъезде к нужному дому дорогу «скорой» преградила иномарка, за рулем которой была женщина.

«На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировала. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот», — сообщили в городской станции скорой помощи, передает «РИА Новости».

Бригаде пришлось потратить 13 минут вместо трех, чтобы добраться до пациента. Медики констатировали смерть мужчины.

Как рассказала представитель станции скорой помощи Галина Куликова, рано утверждать, что мужчина скончался именно в результате действий автоледи. «Возможно, он умер еще до звонка нам. Можно сказать только, что из-за них снизились шансы молодого человека своевременно получить помощь», — заявила она агентству «Кам 24».

Она также добавила, что доктор, несмотря на инструкции, вышла из автомобиля и направилась к пациенту, однако поведение пассажира иномарки было неадекватным, «поэтому водитель скорой буквально затащил врача обратно в салон... Кроме того, в скорой много реанимационной аппаратуры и неизвестно, какая могла понадобиться в этом случае», — пояснила Куликова.