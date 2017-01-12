Погибшие в ходе спецоперации в Чечне бойцы служили в Росгвардии

Погибшие в ходе спецоперации в Курчалоевском районе Чечни правоохранители были военнослужащими Росгвардии, которые служили в специальном моторизованном полку имени Ахмата Кадырова Северо-Кавказского округа.



Как говорится на сайте силового ведомства, стрелок рядовой Хамзат Хашумов заметил, что в командира роты спецназа целится боевик. Он бросился к командиру и прикрыл его собой. Военнослужащий погиб на месте.



В ходе операции был также тяжело ранен старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев, который позже скончался в больнице.



В сообщении отмечается, что руководство Росгвардии представит погибших военнослужащих к высоким государственным наградам, а их семьям будет оказана необходимая материальная помощь и моральная поддержка.



Накануне правоохранительные органы Чечни в рамках масштабной спецоперации ликвидировали сеть боевиков, которые были связаны с запрещенной в России террористической группировкой ИГ («Исламское государство»).