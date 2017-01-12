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Четверг,
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Погибшие в ходе спецоперации в Чечне бойцы служили в Росгвардии

Один из них закрыл собой командира роты от пуль боевиков

Погибшие в ходе спецоперации в Курчалоевском районе Чечни правоохранители были военнослужащими Росгвардии, которые служили в специальном моторизованном полку имени Ахмата Кадырова Северо-Кавказского округа.

Как говорится на сайте силового ведомства, стрелок рядовой Хамзат Хашумов заметил, что в командира роты спецназа целится боевик. Он бросился к командиру и прикрыл его собой. Военнослужащий погиб на месте.

В ходе операции был также тяжело ранен старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев, который позже скончался в больнице.

В сообщении отмечается, что руководство Росгвардии представит погибших военнослужащих к высоким государственным наградам, а их семьям будет оказана необходимая материальная помощь и моральная поддержка.

Накануне правоохранительные органы Чечни в рамках масштабной спецоперации ликвидировали сеть боевиков, которые были связаны с запрещенной в России террористической группировкой ИГ («Исламское государство»).

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Погибшие в ходе спецоперации в Чечне бойцы служили в Росгвардии

Один из них закрыл собой командира роты от пуль боевиков

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