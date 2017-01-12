Медведев: введение прогрессивной шкалы НДФЛ сейчас не обсуждается

Правительство не обсуждает вопрос введения в России прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом заявил глава кабмина Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума.

«Вот мы довольно уже давно договорились не трогать налоговую систему, в конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогу на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит. Но все равно нужно обязательно кому-то из коллег по правительству сказать, что этот вопрос обсуждается. Не обсуждается», — заявил он.

Медведев также обратился к коллегам с просьбой «не заявлять об обратном».

Ранее в четверг вице-премьер Ольга Голодец сообщила журналистам, что в правительстве ведется обсуждение введения прогрессивной шкалы НДФЛ. При этом вице-премьер отметила, что соцблок кабинета министров готов поддержать освобождение от этого налога граждан, чьи доходы не превышают МРОТ.



