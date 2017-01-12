В МИД РФ прокомментировали запрет «Дождя» на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение украинских СМИ о том, что Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение о запрете вещания российского телеканала «Дождь».



По ее словам, если это действительно окажется правдой, то российское внешнеполитическое ведомство обязательно поставит вопрос о правомерности подобных действий перед ОБСЕ.«Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти еще не докатились», — написала она в своем Facebook.

Напомним, «Интерфакс-Украина» сообщил, что Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь».

Отмечалось, что такое решение связано с непризнанием каналом«суверенитета и территориальной целостности Украины», а также трансляцией российской рекламы.

Читайте также:



Сериал «Отель Элеон» запретили к показу на Украине



Россия–Украина: дрифт на месте



На Украине запретили трансляцию еще девяти российских телеканалов

