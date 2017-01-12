Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В МИД РФ прокомментировали запрет «Дождя» на Украине

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что если эта информация соответствует действительности, то Москва обязательно проинформирует ОБСЕ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение украинских СМИ о том, что Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение о запрете вещания российского телеканала «Дождь».

По ее словам, если это действительно окажется правдой, то российское внешнеполитическое ведомство обязательно поставит вопрос о правомерности подобных действий перед ОБСЕ.«Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти еще не докатились», — написала она в своем Facebook.

Напомним, «Интерфакс-Украина» сообщил, что Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь».

Отмечалось, что такое решение связано с непризнанием каналом«суверенитета и территориальной целостности Украины», а также трансляцией российской рекламы.

Читайте также:

Сериал «Отель Элеон» запретили к показу на Украине

Россия–Украина: дрифт на месте

На Украине запретили трансляцию еще девяти российских телеканалов

Известия // четверг, 12 января 2017 года

В МИД РФ прокомментировали запрет «Дождя» на Украине

В МИД РФ прокомментировали запрет «Дождя» на УкраинеОфициальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что если эта информация соответствует действительности, то Москва обязательно проинформирует ОБСЕ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке