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Силуанов: Минфин еще еще не определился с минимальной ценой на водку

Глава ведомства назвал публикацию проекта приказа о наименьшей стоимости 0,5 л в 219 рублей преждевременной

Окончательных предложений о том, насколько необходимо увеличивать минимальную цену на водку в связи с повышением акциза еще не выработано.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, публикация проекта приказа Минфина, который предусматривает увеличение минимальной розничной цены до 219 рублей за 0,5 л, была преждевременной.

Министр отметил, что сейчас в ведомстве идет обсуждение этой инициативы. В ближайшее время проект приказа будет опубликован.

Напомним, накануне был опубликован проекте приказа Минфина, согласно которому минимальную цену на водку планируется повысить на 15%.

Сейчас минимальная розничная цена бутылки водки составляет 190 рублей.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Силуанов: Минфин еще еще не определился с минимальной ценой на водку

Глава ведомства назвал публикацию проекта приказа о наименьшей стоимости 0,5 л в 219 рублей преждевременной

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