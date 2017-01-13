Послу придется объясниться

Россия выступает против безосновательных и оскорбительных заявлений нового посла Афганистана в России Абдул Кучая в адрес Таджикистана. Об этом заявил «Известиям» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. В свою очередь, афганские парламентарии сказали «Известиям», что потребовали от президента отозвать посла и усмотрели в заявлениях посла оскорбления не только в адрес Душанбе, но и Москвы.



Новый посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай, совсем недавно получивший верительную грамоту, в своем интервью онлайн-телеканалу обвинил в наркотрафике Таджикистан. Он также добавил, что Россия якобы поддерживает в этом Душанбе.

«Во время встречи с одним высокопоставленным российским чиновником я сказал ему, что в Афганистане выращивают наркотики, но за этим стоите вы (русские) и таджикская мафия. У меня есть достоверные данные из разных источников», — такую формулировку слов Абдул Каюм Кучая передает афганское информагентство Haft Qalam.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил «Известиям», что оскорбительные заявления нового посла Афганистана в РФ в адрес российского союзника, Таджикистана, абсолютно недопустимы и безосновательны.

— В заявлениях нового посла Афганистана в России были недопустимые и оскорбительные выражения в адрес таджикского руководства, правительства и государства. Всё, что было заявлено, — бездоказательные глупости. Его высказывания — недопустимы. Таджикистан — стратегический союзник России, и любое оскорбление в адрес Душанбе встретит соответствующую реакцию, — сказал Замир Кабулов. — То, что существует наркомафия, всем известно. Россия всеми силами борется против нее, поскольку в первую очередь страдает от ее деятельности. И мы говорим об этом уже два десятилетия. Я встречусь с господином послом завтра (13 января. — «Известия») и выскажу нашу позицию по поводу этих слов. Нужно быть аккуратнее в своих заявлениях. Он получил верительную грамоту на прошлой неделе и ждет, когда будет вручать ее наряду с другими послами президенту (Владимиру Путину. — «Известия»), — сказал российский дипломат.

Сенатор верхней палаты национальной ассамблеи Афганистана Ахмадшах Рамазон сказал «Известиям», что парламент потребовал от афганского президента отозвать посла в России и уже написал официальное письмо на имя главы государства.

— Высказывания господина Абдул Кучая недопустимы. Таджикистан и Россия — одни из самых близких стран для Афганистана. У нас самые добрые отношения с этими государствами. Он оскорбил Таджикистан. Высказывания господина посла являются его личным мнением, и он сам себя подставил. Это не позиция ни афганского государства, ни парламента, ни народа Афганистана, — подчеркнул сенатор.

По его словам, группа парламентариев уже обратилась к президенту страны Ашрафу Гани с призывом отозвать посла из России.

— Парламент Афганистана потребовал у президента немедленно отозвать посла Кучая. Мы сделаем всё, чтобы заменить его. Я разговаривал с министром иностранных дел республики Салахуддином Раббани и премьер-министром Абдуллой Абдуллой. Они категорически против таких заявлений и осуждают их. Они сказали мне, что были у президента Афганистана Ашрафа Гани и имели с ним разговор по этому поводу. Кроме того, мы против искусственного и надуманного упоминания в этом контексте России. Афганистану нужны хорошие отношения с Москвой. Россия — одно из самых сильных государств в мире, — сказал сенатор.

Высокопоставленный источник «Известий» в афганском МИДе подтвердил, что сейчас решается, будет ли Абдул Кучай продолжать свою деятельность в качества посла в Москве.