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В Кабуле опять взрывают

Эксперт Никита Мендкович — о том, станет ли Афганистан новой базой террористических группировок

Фото: личный архив Никиты Мендковича

В последние годы проблема международного терроризма становится всё более острой. Примером может служить очередной кровавый теракт в центре Кабула, в ходе которого погибли более 30 человек и десятки получили ранения. Новые теракты происходят уже не только в Афганистане и Сирии, волна террора всё чаще выплескивается за границы этих регионов в Турцию и Западную Европу и даже США. Россия в последние годы в большей мере остается в стороне, поскольку спецслужбам удается заблаговременно раскрывать планы террористов. Однако метастазы террора проникают уже в Казахстан и Киргизию, откуда им всё проще проникать на российскую территорию.

Предыдущий период массового террора в Европе был во многом связан с деятельностью европейских левых экстремистов, «красных бригад» и им подобных, а также палестинских радикалов из «Черного сентября».

Нынешняя волна террора стала возможной из-за появления феномена запрещенной в России ДАИШ, террористической организации, которой удалось создать квазигосударство, обширную территорию в Сирии и Ираке под своим контролем, места нефтедобычи, собственную армию и даже зачатки оборонной промышленности.

В прошлые годы религиозному экстремисту, мечтающему примкнуть к отрядам боевиков в Афганистане или Пакистане, нужно было примириться с очень большими бытовыми проблемами — отсутствием постоянного жилья, одиночеством, постоянным бегством от властей, утомлением и нехваткой сна. Среди афганских талибов известны случаи, когда молодые боевики покидали движение, просто страдая из-за отсутствия женщин.

В Сирии ДАИШ предлагала своим адептам достаточно большой «тыл», куда можно даже привести семью, а для одиноких мужчин — так называемый секс-джихад и даже «законы», предусматривающие рабство. Боевикам также обещали жилье, постоянное жалованье и определенные карьерные перспективы, для рекламных роликов ДАИШ молодые радикалы позировали на фоне дорогих машин и домов на захваченных территориях, что должно было кружить головы бедной молодежи из стран региона и не только.

В результате в 2010-е террористам, используя пропаганду через интернет, удалось собрать в своих рядах огромную массу экстремистов со всего мира, а также безработной молодежи, готовой на любой криминальный приработок. В сочетании с доходами от незаконной добычи нефти и захваченными армейскими арсеналами — ДАИШ получила все слагаемые новой волны международного террора, с которым сейчас сталкиваются многие страны мира.

Маховик террора уже запущен, поэтому добиться его остановки даже ценой военных побед уже очень сложно. Сталкиваясь с поражениями от сирийских властей и российских ВКС под Алеппо и началом наступления НАТО в районе Мосула, террористы пытаются наносить удары в глубоком тылу. В течение 2016 года была масса сообщений о раскрытии в РФ террористических ячеек, подчиняющихся ДАИШ, и резонансных терактов в государствах ЕС, направленных на то, чтобы запугать общество и заставить его отказаться от борьбы. В 2004 году Испания вывела свои войска из Ирака после терактов в Мадриде, что создало у многих религиозных радикалов убеждение, что террором они могут сломить волю своих противников к сопротивлению.

Одновременно ДАИШ рассматривает вариант поражения и ищет пути создания новых баз в других регионах. В частности, наращивается число терактов в Афганистане, где из-за ошибок США и афганских властей ситуация стабильно ухудшается на протяжении трех последних лет. Отрядам местных боевиков, принявших знамя ДАИШ, удалось установить практически полный контроль над южной провинцией Нангархар, а также проникнуть в северные районы страны, граничащие с постсоветской Центральной Азией. Афганская ДАИШ долгое время конфликтовала с Талибаном, однако в прошлом году появилась информация, что обе террористические организации пришли к компромиссу и заключили что-то вроде перемирия.

Если ситуация в Афганистане продолжит ухудшаться, то страну могут попытаться превратить в новый безопасный тыл международного терроризма. Так уже произошло в 1990-е, когда на территориях, контролируемых талибами, убежище нашли лидеры «Аль-Каиды», запрещенной в России, и именно там они вели подготовку терактов 11 сентября в США.

К сожалению, история учит лишь тому, что у нее никто не хочет учиться. Несмотря на многочисленные печальные примеры, многие страны пытаются заигрывать с международным терроризмом для достижения локальных тактических целей. В 1980-е страны НАТО поддерживали вооруженные группировки в том же Афганистане, чтобы ослабить позиции СССР, результатом стал антиамериканский терроризм 1990–2000-х, в котором участвовали бывшие союзники афганских «моджахедов» из арабских стран.

Еще несколько лет назад те же США и ряд арабских стран были готовы поддерживать в Сирии любые вооруженные группировки, чтобы ускорить свержение режима Асада, что привело к экспансии ДАИШ, которую остановило только военное вмешательство России, а позже Турции и тех же США.

Военная победа должна несомненно ослабить террористов, однако потребуются еще большие общие усилия, которые бы не дали лидерам экстремистов укрепиться в других странах и ликвидировать инфраструктуру террора, созданную в прошлые годы в разных странах и регионах.

Автор — глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА)

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Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // вторник, 10 января 2017 года

В Кабуле опять взрывают

В Кабуле опять взрывают Эксперт Никита Мендкович — о том, станет ли Афганистан новой базой террористических группировок

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