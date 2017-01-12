Бензин в России со 2 по 8 января подорожал на 0,2%

Стоимость бензина в России со 2 по 8 января выросла на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,9%, сообщает Росстат. Самое сильное повышение цен на автомобильное топливо зафиксировано в Самаре — на 1,2% и Казани — на 1%.

Рост цен на автомобильный бензин за прошедший период отмечался в 47 центрах субъектов России, сообщает агентство «Прайм».



Средняя цена литра бензина на 9 января составила 36,47 рубля. Средняя стоимость марки Аи-95 увеличилась на 13 копеек и составляет 38,53 рубля за литр. Бензин марки Аи-92 (Аи-93) подорожал на 9 копеек. Его стоимость составляет теперь 35,38 рубля за литр. При этом на 4 копейки снизилась средняя стоимость марки Аи-76 (Аи-80), составив 33,6 рубля за литр.



В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,2%. На столичных АЗС бензином марки Аи-92 (Аи-93) можно было заправиться по цене от 33,9 до 36,7 рубля за литр, марки Аи-95 и выше — от 37,3 до 40,8 рубля.

В Грозном, Челябинске и Элисте цены на бензин снизились на 0,1–0,3%.



Дизельное топливо стоит 37,26 рубля за литр. С 26 декабря оно в среднем подорожало на 38 копеек.