Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Бензин в России со 2 по 8 января подорожал на 0,2%

Цены на дизельное топливо выросли на 38 копеек

Стоимость бензина в России со 2 по 8 января выросла на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,9%, сообщает Росстат. Самое сильное повышение цен на автомобильное топливо зафиксировано в Самаре — на 1,2% и Казани — на 1%.

Рост цен на автомобильный бензин за прошедший период отмечался в 47 центрах субъектов России, сообщает агентство «Прайм».

Средняя цена литра бензина на 9 января составила 36,47 рубля. Средняя стоимость марки Аи-95 увеличилась на 13 копеек и составляет 38,53 рубля за литр. Бензин марки Аи-92 (Аи-93) подорожал на 9 копеек. Его стоимость составляет теперь 35,38 рубля за литр. При этом на 4 копейки снизилась средняя стоимость марки Аи-76 (Аи-80), составив 33,6 рубля за литр. 

В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,2%. На столичных АЗС бензином марки Аи-92 (Аи-93) можно было заправиться по цене от 33,9 до 36,7 рубля за литр, марки Аи-95 и выше — от 37,3 до 40,8 рубля. 

В Грозном, Челябинске и Элисте цены на бензин снизились на 0,1–0,3%.

Дизельное топливо стоит 37,26 рубля за литр. С 26 декабря оно в среднем подорожало на 38 копеек.

Читайте также:

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Бензин в России со 2 по 8 января подорожал на 0,2%

Цены на дизельное топливо выросли на 38 копеек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке