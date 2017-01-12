Инфляция или девальвация: как хорошо вы разбираетесь в экономике?

Россияне не стали скупать доллары и евро, хотя они и подешевели. Сотрудники банков, которых опросили «Известия», считают, что граждане стали больше доверять отечественной валюте, да и спекулировать как-то не захотели. То есть банкиры высокого мнения об экономической грамотности населения.

И мы с ними полностью согласны — россиян так часто в хвост и в гриву экономически просвещали, что любой заокеанский Адам Смит давно бы обзавидовался практическим навыкам рядового гражданина. Он не то что гарвардов, ПТУ не всякий раз с успехом оканчивал, но фору даст любому «волку» с Уолл-стрит. Ибо науку экономическую изучал не столько головой, а куда как более чувствительным местом. Впрочем, насколько экономически грамотны лично вы, можно проверить, пройдя вот такой тест.