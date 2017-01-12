Россияне охладели к доллару

Снижение курса доллара и евро по отношению к рублю до двухлетнего минимума в начале года не привело к ажиотажному спросу на иностранную валюту со стороны населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса десяти крупнейших банков, проведенного «Известиями». Такое поведение говорит, с одной стороны, о росте доверия граждан к национальной валюте, а с другой — о заметном снижении спекулятивной активности, считают эксперты. Обе тенденции на руку Центробанку.

Клиенты банков не стали скупать доллары и евро, несмотря на то, что курсы этих валют в первые дни нового года опускались в ходе торгов на Московской бирже ниже 60 и 63 рублей за доллар и евро соответственно. При этом раньше при любых похожих скачках интерес населения к валютообменным операциям резко возрастал. В Сбербанке, ВТБ24, банке «ФК Открытие», Альфа-банке, Райффайзенбанке и других крупных кредитных организациях не зафиксировали повышенного спроса на иностранную валюту с 1 по 10 января, сообщили «Известиям» в этих банках.

— В первые рабочие дни мы не наблюдаем ажиотажного спроса на валюту. Тем не менее спрос на валюту есть, как и в декабре. Традиционно доллары пользуются большей популярностью, чем евро, — рассказал руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Станислав Макаров.

В последние годы изменение курса создавало очереди в обменниках. Причем люди стремились в банки как при укреплении, так и при ослаблении валюты, что, по мнению экспертов, говорило об общем ощущении неопределенности экономической ситуации.

— Последние несколько лет показали, что спрос на валюту среди граждан, как правило, увеличивается в условиях резкого ослабления курса национальной валюты, а не его укрепления, — констатирует ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что в нынешних условиях отсутствует какой-либо масштабный спрос на валюту со стороны физлиц, — считает он.

Особенно активно валюта скупалась в конце 2014-го и начале 2015-го после того, как Банк России перешел к «свободному плаванию» рубля, что спровоцировало его серьезное ослабление. При этом активные закупки валюты населением приводили к усугублению давления на рубль. Доллар традиционно является «резервной» валютой, которая закупается не для заграничных поездок, а для защиты от валютных рисков.

Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) Константин Корищенко считает, что население сегодня ведет себя инерционно и не совсем логично с точки зрения финансового здравого смысла, продавая доллары и евро на их спаде и покупая — на росте.

— Обычно валюту покупают или продают по истечении пяти-семи дней после изменения тренда. Дело в том, что психологически продать актив, цена которого растет, достаточно сложно, равно как и купить актив, который дешевеет. Сейчас как раз растет рубль, — отметил эксперт. По его словам, технически бывает очень сложно поймать момент перелома тренда, к тому же в динамике курса рубля переломный момент еще не наступил, уверен он.

Такое поведение россиян в целом выгодно Центробанку, которому важно снижать долларизацию экономики. Сейчас население, похоже, предпочитает хранить деньги в национальной валюте, а те, кто уже приобрел доллары или евро, не спешат сдавать их по невыгодному курсу, ожидая укрепления доллара, предполагает начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка Ольга Ермакова. Высокие ставки по рублевым вкладам в банках также способствуют привлекательности сбережений в национальной валюте. Средние ставки по депозитам в рублях составляют сейчас 8,4%, по валютным — всего 1 – 2%.

— Сегодняшнее поведение сограждан говорит о росте доверия к рублю, — считает аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова. — Этому способствовал выход экономики на траекторию восстановительного роста, снижение инфляции и стабилизация курса во второй половине 2016 года.



По оценке директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, сейчас колебания курса в пределах 1–1,5 рубля уже не сказываются на резком изменении структуры спроса на иностранную валюту.

Впрочем, в новогодние праздники валютообменные операции всё же совершались. В основном люди тратили деньги за границей по картам или продавали остатки от поездок банкам уже на родине. В ВТБ «Известиям» сообщили, что в праздничные дни (с 1 по 8 января) клиенты больше продавали доллары и евро, чем покупали. В рабочие дни (9–10 января) спрос на валюту не увеличился, при этом физлица активно продавали доллары.