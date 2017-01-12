Трамп назначил Джулиани координатором по кибербезопасности

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани координатором по кибербезопасности. Об этом сообщил штаб Трампа.

«Бывший мэр Руди Джулиани в качестве пользующегося доверием друга будет делиться экспертными знаниями и представлениями о проблемах с безопасностью частного сектора и появляющихся решениях, которые разрабатываются в частном секторе», — говорится в сообщении.

Как уточнил избранный американский президент, 72-летний Джулиани более 15 лет работает над предоставлением решений по безопасности в частном секторе.

Сам Джулиани ранее анонсировал свое назначение. В интервью телеканалу FoxNews он сказал, что группа по кибербезопасности соберет в своем составе глав компаний и их технических специалистов. Президент и представители администрации США будут проводить встречи с группой на регулярной основе.