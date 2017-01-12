Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп назначил Джулиани координатором по кибербезопасности

Ранее бывший мэр Нью-Йорка сам анонсировал свое назначение

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани координатором по кибербезопасности. Об этом сообщил штаб Трампа.

«Бывший мэр Руди Джулиани в качестве пользующегося доверием друга будет делиться экспертными знаниями и представлениями о проблемах с безопасностью частного сектора и появляющихся решениях, которые разрабатываются в частном секторе», — говорится в сообщении.

Как уточнил избранный американский президент, 72-летний Джулиани более 15 лет работает над предоставлением решений по безопасности в частном секторе.

Сам Джулиани ранее анонсировал свое назначение. В интервью телеканалу FoxNews он сказал, что группа по кибербезопасности соберет в своем составе глав компаний и их технических специалистов. Президент и представители администрации США будут проводить встречи с группой на регулярной основе.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Трамп назначил Джулиани координатором по кибербезопасности

Ранее бывший мэр Нью-Йорка сам анонсировал свое назначение

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке