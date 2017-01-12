Главврача больницы в Уфе, где пациентка ползла на рентген, уволили

В Уфе уволили главврача городской поликлиники № 1 клинической больницы № 13, где пожилой пациентке из-за сломанного лифта пришлось ползти по ступенькам в рентгеновский кабинет. Указ подписал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

По словам Хамитова, прежде всего виноват главный врач. «Два года не работал лифт. Все это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию. Это очередной пример бездушного отношения к людям. Такое мы будем жесточайшим образом карать», – цитирует телеканал «Звезда» заявление главы республики.



Он добавил, что минимальное наказание в подобной ситуации - увольнение, а максимальное – административное воздействие.

Напомним, инцидент произошел 10 января. Дочь пожилой женщины, которой пришлось ползти к врачу, рассказала, что в поликлинике кабинет рентгенолога находится на втором этаже, пандусы и коляски отсутствуют, а лифт не работает.



Прокуратура Калининского района Уфы организовала проверку по соблюдению законодательства об охране здоровья граждан в этом медучреждении после появления в сети видеозаписи, на которой пенсионерка с гипсом, наложенным на ногу, ползком поднимается по лестнице.

