Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Новак: Россия приступила к поэтапному сокращению добычи нефти

РФ выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения с ОПЕК

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Россия сократила объемы добычи нефти и идет с опережением планов. Наша страна четко выполняет свои обязательства в рамках соглашения с ОПЕК, заявил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Россия выполняет свои обязательства, мы начали поэтапное сокращение добычи», —цитирует ТАСС Новака.

По словам Александра Новака, уменьшение объемов добычи идет с опережением планов нефтяных компаний, сообщает «ТВ Центр».

Ранее сообщалось, что Россия приступила к сокращению добычи нефти и превосходит первоначальный прогноз в 50 тыс. баррелей в сутки.

Генсек ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо заявил в четверг, что к какой-либо конкретной цене нефти международная организация не стремится. Он также выразил уверенность в том, что все 24 участника соглашения сократят добычу. 

Страны ОПЕК, к которым присоединились также страны-производители, не входящие в организацию, в том числе Россия и Мексика, договорились о сокращении добычи нефти в конце ноября 2016 года. Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Новак: Россия приступила к поэтапному сокращению добычи нефти

Новак: Россия приступила к поэтапному сокращению добычи нефтиРФ выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения с ОПЕК

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке