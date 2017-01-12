Новак: Россия приступила к поэтапному сокращению добычи нефти

Россия сократила объемы добычи нефти и идет с опережением планов. Наша страна четко выполняет свои обязательства в рамках соглашения с ОПЕК, заявил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Россия выполняет свои обязательства, мы начали поэтапное сокращение добычи», —цитирует ТАСС Новака.

По словам Александра Новака, уменьшение объемов добычи идет с опережением планов нефтяных компаний, сообщает «ТВ Центр».



Ранее сообщалось, что Россия приступила к сокращению добычи нефти и превосходит первоначальный прогноз в 50 тыс. баррелей в сутки.

Генсек ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо заявил в четверг, что к какой-либо конкретной цене нефти международная организация не стремится. Он также выразил уверенность в том, что все 24 участника соглашения сократят добычу.



Страны ОПЕК, к которым присоединились также страны-производители, не входящие в организацию, в том числе Россия и Мексика, договорились о сокращении добычи нефти в конце ноября 2016 года. Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года.