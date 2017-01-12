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Жители Симферополя сообщили о десятках ям, образовавшихся на дорогах

Возникшие из-за морозов дорожные повреждения отметили на интерактивной карте

Жители Симферополя сообщили о десятках ям, образовавшихся на дорогах из-за холодов. Интерактивную карту повреждений дорожного полотна опубликовал департамент городского хозяйства администрации Симферополя, составленную по жалобам горожан.

Данная карта отражает первичную инвентаризацию разрушения дорожного покрытия на территории Симферополя и динамику его восстановления, сообщает ИА «Крыминформ».

«Администрация Симферополя призывает жителей крымской столицы принять активное участие в проекте и оперативно информировать департамент городского хозяйства об образовавшихся разрушениях дорожного покрытия с целью их скорейшего устранения», — отмечается в сообщении властей.

Согласно составленной схеме, в городе зафиксировано почти семь десятков поврежденных участков. По данным властей, больше половины из них в настоящий момент ремонтируются.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Жители Симферополя сообщили о десятках ям, образовавшихся на дорогах

Возникшие из-за морозов дорожные повреждения отметили на интерактивной карте

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