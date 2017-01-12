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Четверг,
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Стритрейсершу Багдасарян арестовали на 15 суток

Наказание назначено девушке за уклонение от отбывания обязательных работ

Суд арестовал на 15 суток участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского суда Москвы Константина Тимошенко.

По его словам, это наказание, «с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств» назначено девушке за уклонение от отбывания обязательных работ (часть 4 статьи 20.25 КоАП РФ).

Напомним, Багдасapян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники ДПС, выписавшие ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, обнаружили, что за девушкой числится множество неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Савеловский суд столицы на 12 заседаниях рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях лихачки, по которым она была оштрафована на общую сумму 183 тыс. рублей, также она провела 24 дня в спецприемнике. Помимо этого суд назначил ей 595 часов обязательных исправительных работ.

Ранее сообщалось, что Багдасарян приступила к исправительным работам

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Стритрейсершу Багдасарян арестовали на 15 суток

Наказание назначено девушке за уклонение от отбывания обязательных работ

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