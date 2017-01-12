Претендент на пост главы Пентагона готов применить силу против КНДР

Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис готов применить силу против КНДР, если речь пойдет о серьезной угрозе.

Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате конгресса США, отвечая на вопрос, следует ли Вашингтону подумать о применении силы к Северной Корее.

«Не думаю, что нам нужно исключать что-либо из рассмотрения», — цитирует кандидата на пост министра обороны ТАСС.

Более того, он добавил, что, по его мнению, США должны будут что-то сделать, чтобы не допустить появления у КНДР межконтинентальных ракет, способных нести ядерное оружие.

Отставной генерал Мэттис был выдвинут на пост главы Пентагона избранным президентом США Дональдом Трампом. На службе он заслужил прозвище Бешеный Пес.

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