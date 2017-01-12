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Претендент на пост главы Пентагона готов применить силу против КНДР

В сенате конгресса США состоялись слушания с участием Джеймса Мэттиса

Фото: ТАСС

Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис готов применить силу против КНДР, если речь пойдет о серьезной угрозе.

Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате конгресса США, отвечая на вопрос, следует ли Вашингтону подумать о применении силы к Северной Корее.

«Не думаю, что нам нужно исключать что-либо из рассмотрения»,  цитирует кандидата на пост министра обороны ТАСС.

Более того, он добавил, что, по его мнению, США должны будут что-то сделать, чтобы не допустить появления у КНДР межконтинентальных ракет, способных нести ядерное оружие.

Отставной генерал Мэттис был выдвинут на пост главы Пентагона избранным президентом США Дональдом Трампом. На службе он заслужил прозвище Бешеный Пес.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Претендент на пост главы Пентагона готов применить силу против КНДР

Претендент на пост главы Пентагона готов применить силу против КНДРВ сенате конгресса США состоялись слушания с участием Джеймса Мэттиса

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