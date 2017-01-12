Бешеный Пес оправдал свое прозвище

Генерал в отставке Джеймс Мэттис по прозвищу Бешеный Пес, которого избранный президент США Дональд Трамп одобрил в качестве министра обороны страны, 12 января выступил в сенате на слушаниях по утверждению его кандидатуры. Свое прозвище он получил за жесткие высказывания и непримиримое отношение к экстремистам, с которыми он боролся на протяжении нескольких десятков лет.



Подтвердил он его и на слушаниях в сенате перед комитетом по вооруженным силам, говоря о своем видении решения мировых проблем, в частности об отношениях с Россией. Отвечая на вопрос председателя комитета Джона Маккейна о том, как господин Мэттис представляет себе реакцию Вашингтона на якобы российскую агрессию, Бешеный Пес ответил, что США «следует предпринять интегрированные шаги — экономические, дипломатические и военные, а также работать с нашими союзниками, чтобы обеспечить должную защиту». При этом Мэттис отметил, что сейчас у Америки недостаточно сил, чтобы справиться с этой «агрессией».

Однако в своих письменных ответах на ряд вопросов, распространенных перед слушаниями в сенате, он отметил, что даже в самые тяжелые времена — годы холодной войны — Вашингтон взаимодействовал с Москвой. «Я поддерживаю решение избранного президента сотрудничать с Россией и сейчас», — пишет Джеймс Мэттис.



По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, заявления Джеймса Мэттиса оправдывают его прозвище Бешеный Пес.

— Если разобраться, США всегда выступали как мировой жандарм, а Россия — как миротворец. Слова кандидата в министры обороны Штатов о том, что Россия — угроза, не новы. Мы ведь это уже слышали. Нас уже ставили на второе место после лихорадки Эболы и впереди ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ. — «Известия»). Это старая песня предыдущей администрации Барака Обамы, который не достиг успехов в борьбе с террористическими организациями. А ведь эти организации и были созданы США. Все знают, что ввод американского контингента в Афганистан породил «Аль-Каиду» (деятельность организации запрещена в РФ), война в Ираке породила такие организации, как «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России), ситуация в Ливии породила ИГИЛ. Мы же понимаем, кто духовный организатор этих группировок, — отметил Красов. — Сейчас все средства хороши, чтобы занять пост министра обороны. А говорить о России как об угрозе для Америки — это недальновидно. К сожалению, приходится констатировать, что Мэттис повторяет ошибки уходящей администрации Обамы.

Продолжая отвечать на вопросы комитета сената, господин Мэттис сделал еще ряд громких заявлений — в частности, он отметил, что войска США должны быть в странах Балтии, а Россию назвал разрушителем Североатлантического альянса.

— Самое главное сегодня — признать реальность, с которой мы имеем дело. И признать, что господин Путин пытается подорвать Североатлантический альянс, — сказал Джеймс Мэттис в сенате.

Отвечая на вопрос о будущей политике в Арктике, генерал в отставке отметил, что Москва сейчас расширяет экспансию в регионе, а президент РФ собирается построить военные базы в Арктике, при этом сейчас Вашингтон не вовлечен активно в эти события, не занимается регионом, что негативно скажется на американском влиянии в мире в целом.

— Нельзя обделять вниманием никакой из регионов мира, где представлены американские интересы, — отметил Джеймс Мэттис.

Говоря о борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке, будущий глава Пентагона заявил, что невозможно нанести удар по группировке «только в одном месте, ведь они появятся в другом». Это означает, что необходимо применить стратегию «всеобъемлющего удара», то есть противодействовать вербовке, финансированию террористов. В этом смысле Джеймс Мэттис подтвердил слова избранного президента, однако не уточнил, следует ли объединяться для этой цели во всеобъемлющую коалицию, о которой неоднократно говорила Москва.

После утверждения его кандидатуры в комитете сената по вооруженным силам Джеймс Мэттис должен заручиться поддержкой всего сената. И если генерал в отставке будет и дальше следовать своей риторике, с одобрением кандидатуры проблем не возникнет, ведь большинство в верхней палате конгресса США в целом разделяет его точку зрения.