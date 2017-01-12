Сбербанк передаст функции 3 тыс. юристов роботам

Сбербанк в 2017 году запустит в работу робота-юриста, который сможет сам оформлять исковые заявления, нововведение повлечет за собой сокращение 3 тыс. сотрудников банка, заявил на Гайдаровском форуме зампред правления финучреждения Вадим Кулик.

Он сообщил в ходе своего выступления, что робот-юрист был запущен уже в четвертом квартале. По словам Кулика, перевод функции написания исковых заявлений по физическим лицам будет полностью роботизирован уже в первом полугодии 2017 года, сообщает РИА «Новости».

«Это означает, что порядка 3000 рабочих мест мы будем только по этой специальности высвобождать в этом году. И такие планы у нас достаточно большие. Мы таких роботов сейчас производим по целому ряду направлений», — сказал Кулик.

Он позднее разъяснил, что нововведение в работе позволит избавить сотрудников банка от руинной работы. В перспективе, отметил он, планируется перевести на автоматизированный формат все типовые иски, а юристы банка, таким образом, смогут сфокусироваться на серьезных правовых проблемах.

Юристам, подпадающим под сокращение, Сбербанк предложит пройти переобучение. Впрочем, эта мера не убережет всех без исключения юристов от сокращений. По словам Кулика, произойдет разделение на то, «как мы можем их применить и где применить». Если применение будет невозможным, начнется сокращение. В то же время, банк не планирует резкого скачка по этому вопросу, а планирует укладывать его в процесс естественной убыли, отметил Кулик.

Он отметил, что в будущем все больше специальностей будут подвергаться роботизации, что «подвергнет угрозе» все больше специальностей.

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