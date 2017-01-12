СМИ: «Почта России» указала точный адрес Ильи Муромца в Муроме

Для этого был организован детский конкурс писем
«Почта России» указала точный адрес богатыря Ильи Муромца в городе Муром.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на источник в компании.
С этой целью «Почта России» совместно с театром-музеем Ильи Муромца организовала конкурс для детей, предложив написать письмо былинному герою.
«Письма-открытки надо присылать по адресу: 602267, Владимирская область, город Муром, улица Коммунистическая, дом 33», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение.
Таким образом «Почта России» решила поставить точку в споре о месте рождения богатыря, возникшем после того, как министерство обороны Украины назвало местом рождения Ильи Муромца село, расположенное ныне на Украине.
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