Минобороны Украины изменило место рождения Ильи Муромца в «Википедии»

Министерство обороны Украины скорректировали биографию русского богатыря Ильи Муромца в свободной энциклопедии «Википедия». В частности, они изменили место рождения богатыря. Согласно общепринятой версии, Муромец родился в деревне Карачарово Владимирской области недалеко от города Мурома.



Однако украинские власти решили, что на самом деле он родился под Черниговом в городе Моровск, в древности называвшемся Муромском, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на украинскую газету «Вести». В то же время, на сайте украиноязычного раздела «Википедии» указано, что место рождения богатыря доподлинно неизвестно.

Предположительно, данные изменения были внесены в связи с созданием первого украинского фэнтези-фильма о супергероях «Сторожевая застава», премьера которого намечена на осень 2017 года. Лента повествует о том, что на самом деле русские богатыри были родом из Украины.

Ранее 28 декабря экс-президент Украины Виктор Ющенко причислил писателя Федора Достоевского, художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского к представителям «уникальной украинской цивилизации».