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Пятница,
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Кандидат на пост главы Пентагона хочет создать стратегию борьбы с РФ

Выдвинутый Трампом на пост министра обороны Джеймс Мэттис заявил при этом, что не верит в налаживание отношений США и России

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис объявил на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам вооруженных сил, что намерен разработать стратегию борьбы с Россией.

Он отметил, что проведет на эту тему переговоры с новым советом по национальной безопасности. Мэттис ранее причислял Россию к одной из основных угроз для США наряду с терроризмом и действиями Китая в Южно-Китайском море, передает ТАСС.

Он отметил, что имеет немного надежд на то, что в будущем отношения Вашингтона и Москвы будут налажены.

«У меня чрезвычайно скромные ожидания насчет областей сотрудничества с г-ном Путиным»,  заявил Мэттис.

В то же время он отметил, что не будет пока говорить, поддерживает ли ужесточение санкций США против России, и предлагает дождаться выработки позиции новой администрации по этому вопросу.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Кандидат на пост главы Пентагона хочет создать стратегию борьбы с РФ

Выдвинутый Трампом на пост министра обороны Джеймс Мэттис заявил при этом, что не верит в налаживание отношений США и России

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