ЦБ РФ заявил о трехкратном снижении ущерба от финансовых пирамид

Центробанк в 2016 году благодаря усилиям в сфере борьбы с финансовыми пирамидами снизил ущерб от них в три раза, заявил «Известиям» начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ Валерий Лях.

В ЦБ отметили, что в 2015 году было выявлено 200 финансовых пирамид, в 2016 — 180. Данные об этих финансовых предприятиях были направлены в правоохранительные органы.

— Если в 2015 году урон составил порядка 5,5 млрд рублей, то по итогам 2016 года — по предварительным оценкам — около 2 млрд, — сказал «Известиям» Лях.

По его словам, показать такие результаты помог целый комплекс мер, которые предпринял ЦБ совместно с МВД, также этому способствовало введение уголовного наказания за организацию финансовых пирамид.

Эксперты отметили, что главной причиной того, что ущерб от финансовых пирамид пока невозможно устранить полностью – низкая финансовая грамотность населения. Создатели пирамид придумывают новые схемы, предлагая, например, льготное погашение кредитов за процент и другие услуги.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ЦБ снизил ущерб от финансовых пирамид почти втрое