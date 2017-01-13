ЦБ снизил ущерб от финансовых пирамид почти втрое

Усилия Центрального банка по борьбе с финансовыми пирамидами дают свои плоды. В 2016 году ущерб от них снизился почти втрое, рассказал «Известиям» начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России Валерий Лях. Хотя времена МММ прошли, люди всё еще остаются уязвимыми для таких мошенников из-за низкой финансовой грамотности, констатируют эксперты.

В прошлом году было выявлено около 180 финансовых пирамид, в 2015 году — 200, сообщили в Центробанке. Информация о них была направлена в правоохранительные органы.

— Снизилась сумма ущерба, нанесенного гражданам в результате деятельности пирамид, — рассказал Валерий Лях. — Если в 2015 году урон составил порядка 5,5 млрд рублей, то по итогам 2016 года — по предварительным оценкам — около 2 млрд. Этому способствовали в том числе комплекс мер, осуществляемых ЦБ в сотрудничестве с МВД и правоохранительными органами, а также введение уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид.

Центробанк за последние годы сделал немало для борьбы с пирамидами. Банк России с 2014 года активно выявляет мошенников, специализирующихся на незаконном привлечении средств населения. Тогда ЦБ разослал своим территориальным управлениям письмо за подписью первого зампреда Алексея Симановского с указанием отслеживать и сообщать в центральный аппарат регулятора сведения о деятельности финансовых пирамид. Причем в рамках своих проверок ЦБ оценивает как операции, которые проводят эти компании, так и их рекламную активность. Сведения о пирамидах Банк России направляет в правоохранительные органы. Кроме того, информация о мошенниках публикуется на сайте регулятора для того, чтобы предупредить население и банки. В мае прошлого года также был принят закон, который ввел уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид. Максимальный штраф по нему составляет 1,5 млн рублей, максимальный срок лишения свободы — шесть лет.

Одной из последних финансовых пирамид, выявленных ЦБ до принятия закона, стала компания «Росоплата». Она предлагала клиентам взять кредит и вложиться в «высокодоходный бизнес» компании под 400% годовых. Компания уверяла, что вложение кредитных средств в ее бизнес позволит не только покрыть тело займа, но и заработать на процентах.

Самой же известной компанией, предлагавшей «льготное погашение кредитов», было башкирское ООО «Древпром». Компания агитировала население погашать банковские долги за комиссию в размере 20–30% от суммы кредита. Мошенники работали с 2012 года. В короткие сроки компания смогла открыть 200 филиалов в десятках городов, включая Москву, а ее уставной капитал вырос с 11 тыс. до 100 млн рублей, через счета компании прошло не менее 1 млрд рублей. По оценкам МВД, в 46 субъектах России договоры о финансировании с организацией заключили около 75 тыс. граждан, из которых более 43 тыс. — жители Башкирии. В 2015 году руководство компании было привлечено к ответственности по статьям о мошенничестве, организации преступного сообщества и отмывании незаконных средств. В арбитражном суде фирма была признана банкротом.

— Введение уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид сыграло профилактическую роль: мошенники снизили активность, понимая, что наказание будет серьезным, — отметил руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За права заемщиков» Виктор Климов. — В 2014–2015 годах финансовых пирамид было больше.

Главная причина того, что ущерб от деятельности пирамид пока не сведен к нулю, — низкая финансовая грамотность населения, констатируют эксперты. Мошенники постоянно совершенствуют методы обмана. Например, сегодня злоумышленники помимо просто вложений (как во времена МММ) предлагают льготное погашение кредитов за процент и другие актуальные в кризис услуги.

— Мошенники могут предлагать якобы купить задолженность гражданина «с дисконтом», в то время как с юридической точки зрения это абсурдно: никто не может избавить заемщика от кредитных обязательств без участия банка, — пояснил Виктор Климов.

Самим гражданам свойственно проявлять правовой нигилизм, перекладывая правовые и финансовые риски на государство, добавляет эксперт.

— Часто сталкиваемся с позицией, что раз компания существует официально, значит, она ведет законную деятельность, — рассказал Виктор Климов. — То есть населению проще поверить, чем проверить. И речь в данном случае идет не только о пожилых людях. В небольших городах подобное поведение характерно для людей всех возрастов.

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