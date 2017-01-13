Россельхознадзор переориентировали на работу внутри России

Россельхознадзору в 2017 году предписано сократить число контрольных мероприятий за рубежом и сосредоточиться на работе внутри России с экспортным направлением. Введение новой стратегии работы службы обусловлено снижением зависимости страны от иностранного продовольствия.

«При планировании работы на 2017 год сократить количество контрольных мероприятий, проводимых службой за рубежом, и активизировать работу на территории Российской Федерации», — говорится в указе Россельхознадзору вице-премьера Аркадия Дворковича.

Это указание входит в протокол заседания правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков от 21 декабря 2016 года. Служба должна доложить о результатах до 15 февраля.

Как заявил пресс-секретарь вице-премьера, переориентация деятельности Россельхознадзора связана с тем, что внутри страны повысился приоритет контрольных мероприятий, ставший результатом роста в России внутреннего производства, точек переработки, а также появления новых продуктов. При этом сообщается, что численность сотрудников Россельхознадзора сохраняется и мероприятия за рубежом не отменяются.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россельхознадзору прописан домашний режим