Расходы россиян на платные услуги выросли на 6%

Расходы россиян на платные услуги в 2016 году выросли на 6%, причем это касается трат на медицинские процедуры, культурные мероприятия и занятия спортом, а также на услуги ЖКХ.

Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В свою очередь, эксперты считают, что увеличение расходов связано с ростом цен.

«В коммунальной сфере, в жилищном хозяйстве, транспорте у граждан нет альтернативы — бесплатных услуг нет, поэтому рост трат связан с ростом тарифов. В сфере образования и медицины дополнительным фактором является рост количества платных услуг и сокращения бесплатных», – сообщил «Известиям» директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида.

Там же, где есть возможность сэкономить на услугах, расходы сокращаются. Так, на 1% упали траты на связь и услуги туроператоров. Люди предпочитают отказываться от тарифов с абонентской платой и сами ищут путевки.

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