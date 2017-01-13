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Пятница,
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Россияне стали больше тратить на спорт

Граждане экономят на услугах турфирм и операторов связи, но стали больше внимания уделять своему здоровью

Фото: Getty Images/Guido De Bortoli

За второй год кризиса расходы россиян на платные услуги выросли на 6%. Граждане стали больше тратить на платную медицину, оздоровительные процедуры, физкультуру и спорт, культурные мероприятия, а также на транспорт и ЖКХ. При этом население предпочитает экономить на услугах турагентств и связи. В целом темп роста трат на платные услуги по сравнению с докризисным замедлился.

По данным Росстата, в январе–ноябре 2016 года население страны потратило на платные услуги на 6% больше средств, чем за аналогичный период предыдущего года. Для сравнения, в 2011 году рост расходов составил 12%, в 2012-м — 9%, в 2013-м — 10%. Эксперты говорят о том, что россияне стали более разумно относиться к тратам, экономя на излишествах, но не отказывая себе в удовольствиях.

Увеличение расходов на большинство платных услуг населению обусловлено прежде всего ростом цен, считает директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида.

— Величина роста зависит от спроса на услугу, — рассказал эксперт. — В коммунальной сфере, в жилищном хозяйстве, транспорте у граждан нет альтернативы — бесплатных услуг нет, поэтому рост трат связан с ростом тарифов. В сфере образования и медицины дополнительным фактором является рост количества платных услуг и сокращения бесплатных. Например, если очередь на бесплатное обследование слишком велика, пациент предпочтет платное.

Сокращение трат на услуги связи примерно на 1% Андрей Покида объясняет развитием технологий: сейчас есть много способов поговорить с абонентом бесплатно. Утратилась актуальность стационарного телефона, и многие граждане отказались от этой статьи расходов.

В 2016 году россияне потратили на 8% больше средств на платную медицину, чем годом ранее. Заведующий лабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский объяснил «Известиям», что ни одна система здравоохранения в мире сегодня не обходится без соплатежей — везде рост потребностей в затратах на систему здравоохранения превышает возможности системы здравоохранения.

— Тренд к увеличению платных медицинских услуг существует в зарубежных странах и набирает рост в России, — рассказал Виталий Омельяновский. — Это будет происходить до тех пор, пока прямые платежи в медицинскую организацию не будут заменены платежами в страховую компанию. Подключение пациентов к финансированию системы здравоохранения — это нормальный путь развития отрасли.

Рост трат в сфере жилищных услуг составил 11%. На коммунальные услуги граждане потратили на 6% больше денег, чем годом ранее. Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что резкое увеличение расходов на жилищные услуги вызвано появлением дополнительной статьи — фонда капитального ремонта.

В 2016 году россияне значительно больше, чем в 2015-м, потратили денег на транспортные услуги (разница составляет 12%) и гостиницы (10%), но сэкономили на туристических услугах (расходы уменьшились примерно на один процент). Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь объясняет это тем, что люди стали больше путешествовать по стране, а не за границей. При этом чаще всего они посещают те города, которые имеют развитую инфраструктуру. Этим объясняется повышение расходов на гостиничные услуги и отчасти транспорт (авиа- и железнодорожные перевозки).

— Мы отмечаем увеличение турпотока и объема гостиничного расселения, — рассказала «Известиям» Галина Дехтярь. — А в Краснодарском крае за счет игорного бизнеса растет и объем предоставляемых услуг. Этот регион интенсивнее других развивает туристический бизнес. Статистика показывает увеличение объема перевозок, популярности предприятий общественного питания и гостиниц в Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, городах Золотого кольца. Возрастает турпоток в Крым.

Галина Дехтярь также отметила, что россияне стали отдавать предпочтение самодеятельному туризму: они сами бронируют отели и всё чаще путешествуют на личном транспорте.

— Побывав на новогодних праздниках в Новом Иерусалиме, мы обнаружили там огромный наплыв отдыхающих, причем большинство приехали самостоятельно. На парковках было примерно 500 автомобилей и только два туристических автобуса. То есть люди предпочли сэкономить 1,5 тыс. рублей на экскурсии и решили самостоятельно осмотреть достопримечательности, — сказала она.

Траты на услуги учреждений культуры выросли в 2016 году на 9%. Эту разницу эксперт научно-образовательного центра ИГСУ РАНХиГС Светлана Горушкина объясняет ростом числа кружков и мероприятий. По ее словам, цены в сфере культуры в 2016 году практически не выросли.

— Ассортимент услуг стал шире — эта задача была поставлена перед регионами несколько лет назад. Раньше преобладали кружки сферы искусств: например, художественного творчества, хореографии, вокала. Теперь стало появляться много спортивных, бытовых, технических кружков и клубов. Увеличилось число их участников — в некоторые кружки ходят по 100150 человек, причем и взрослые, и дети. Среди взрослых участников кружков преобладают люди пенсионного возраста. Выросло количество досуговых и познавательных мероприятий: лекций, мастер-классов, фестивалей. Здесь наметилась тенденция увеличения числа участников трудоспособного возраста, — объяснила Светлана Горушкина.

Цены на спортивные услуги также за последний год выросли мало. Об этом «Известиям» рассказал старший преподаватель факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии Института отраслевого менеджмента, заместитель заведующего кафедрой физвоспитания РАНХиГС Олег Куралех. По его словам, большинство спортивных учреждений заморозили цены или пошли по пути предоставления бонусов. Разницу в статистических данных эксперт объясняет, с одной стороны, увеличением охвата организаций системами учета. С другой стороны, развивается сеть спортивных клубов и студий, строится больше спортивных объектов. С третьей стороны, у населения растет интерес к спорту.

 Люди стали больше следить за своим состоянием и искать доступные возможности поддерживать себя в форме, — сказал Олег Куралех.

Эксперт уточнил, что лучше всего с приобщением населения к спорту обстоят дела в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калуге, Пензе, Сыктывкаре, Краснодарском крае, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и других регионах.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Россияне стали больше тратить на спорт

Россияне стали больше тратить на спортГраждане экономят на услугах турфирм и операторов связи, но стали больше внимания уделять своему здоровью

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