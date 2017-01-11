Россияне перешли на овощную диету

В последние годы рацион граждан значительно изменился. В среднем по стране стали меньше есть мяса, рыбы, молока и сахара, но больше картошки, бахчевых и овощей, следует из ежегодного выпуска сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели», который подготовил Росстат.

Эксперты по аграрным и продовольственным вопросам объясняют эту ситуацию ростом цен и одновременным падением доходов населения. Чтобы сэкономить, многие переходят с натуральных продуктов на более дешевые заменители, а это, по мнению диетологов, может негативно сказаться на здоровье. Однако уменьшение в рационе сахара и увеличение овощей — это плюс. И может быть следствием не только финансового кризиса, но и признаками перехода на здоровое питание.

По данным Росстата, с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг), сахара (на 1 кг).

Количество съедаемых яиц не изменилось, как и хлеба. По сравнению с 2014 годом в 2015-м на 200 г снизилось потребление растительного масла. Зато еще никогда за последние десять лет наши граждане не ели столько овощей и бахчевых. В 2015 году на каждого пришлось по 112 кг картошки, это на 1 кг больше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 кг больше, чем в 2005 году. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом — на 24 кг.

Генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргарита Попова рассказала «Известиям», что еда — основная статья расходов россиян, сейчас на нее граждане тратят не менее 50% своего бюджета.

— В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов, — объяснила Маргарита Попова. Она отметила, что особенно заметно подорожало молоко

(в разных регионах от 25 до 50% по сравнению с 2014 годом). Из-за введения продовольственного эмбарго в России многие отечественные производители переключились на производство сыра, а надои молока остались практически прежними.

— Из-за контрсанкций с российского продовольственного рынка ушло несколько крупных игроков — импортеров молочных продуктов. И если овощей можно вырастить больше за один сезон, то прежде чем новорожденный теленок превратится в корову, проходит больше двух лет. Быстро увеличить объемы производства молока и мяса крупного рогатого скота невозможно. Это привело к определенному дефициту сырья, который и стал причиной роста цен, — объяснила Маргарита Попова.

По ее словам, сейчас объемы производства мяса в стране увеличиваются, но это мало влияет на рацион россиян.

— До тех пор пока цены растут, а доходы падают, хозяйки будут покупать побольше картошки и поменьше мяса, — подытожила эксперт.

Член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев объяснил снижение аппетита россиян падением доходов и ростом цен. Например, по его оценкам, стоимость молока и молочных продуктов за 2016 год увеличилась на 15–18%. А потребление молока и молочной продукции снизилось на 1–2% по сравнению с 2015 годом.

— В связи с повышением курса валют выросли затраты на приобретение кормов для скота и компонентов для производства и переработки молока. Эти расходы плюс процентные ставки банков по кредитам закладываются в цену продуктов, так как поддержка молочной отрасли государством недостаточна, — считает Аркадий Пономарев.

Он отметил, что в последние годы сложилась тенденция перехода покупателей с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров.

— Идет глобальное замещение натуральных продуктов на так называемые комбинированные, не особо полезные для здоровья. Это может отрицательно сказаться на демографии, — отметил Аркадий Пономарев.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал «Известиям», что заменители молочных жиров богаты трансжирами, бедны жирорастворимыми витаминами и способствуют развитию атеросклероза.

— Считается, что идеальная норма питания человека — это такой рацион, когда половина потребляемого белка животного происхождения. Его источниками являются натуральный творог и молоко, рыба и нежирное мясо (вырезка, филе грудки птицы). Однако такие продукты наиболее дороги, и в силу экономической ситуации наш рацион обедняется, — отметил Михаил Гинзбург.

Он рассказал, что полноценный белок необходим для поддержания процесса ресинтеза клеток крови и иммунной системы. Это питательное вещество особенно важно для детей и подростков, кормящих и беременных женщин, пожилых людей.

Диетолог, главный врач медицинского центра «МеЦеНаТ» Алла Солодилова полагает, что изменение статистики потребления продуктов может быть связано не только со снижением уровня доходов, но и с переходом всё большего количества россиян на здоровое питание. По ее словам, сахар и глюкоза в достаточной мере уже содержатся в продуктах. Если граждане отказались от покупки сахара в чистом виде, то для здоровья это только плюс.

— В здоровом рационе должно быть больше овощей и кисломолочных продуктов и меньше жирного мяса и сахара, — сказала Алла Солодилова.