Курильщиков вылечит государство

Курильщикам, решившим покончить с вредной привычкой, будет помогать государство. В соответствии с новой антитабачной концепцией, разработанной Минздравом РФ, физическую и психологическую зависимость от табака будут лечить в рамках ОМС, а используемые при этом лекарства войдут в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

Концепция, рассчитанная до 2022 года, разработана по распоряжению главы ведомства Вероники Скворцовой группой специалистов под руководством Олега Салагая — одного из авторов действующего российского антитабачного законодательства. Ранее «Известия», которым удалось ознакомиться с текстом документа, писали о планируемом запрете на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Но помимо запретительных мер, которые по мнению разработчиков должны максимально сократить количество курильщиков в стране, предполагаются и более гуманные.

Одной из основных мер, обозначенных в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», является «организация оказания населению медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака».

По утверждению экспертов, большинство курильщиков страдают тяжелой табачной зависимостью, поэтому мало кто из них в состоянии самостоятельно бросить курить. Авторы антитабачной концепции уверены, что доступная медпомощь может значительно снизить уровень распространенности потребления табака среди населения. И соответственно, снизить его влияние на здоровье.

— Несомненно, профилактика является самой эффективной мерой и с медицинской, и с финансовой точки зрения, — сказал «Известиям» директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

Документ предусматривает «обеспечение оказания гражданам медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». То есть по полисам ОМС. А также «включение используемых при этом лекарственных средств в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения». То есть список ЖНВЛП пополнится еще рядом препаратов.

— Наверное, это правильный шаг. Людям надо помочь справиться со своей зависимостью, поскольку это поможет предотвратить болезни, — считает вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов. — Наша общественная организация также активно борется с курением. И я могу сказать, что даже многие курильщики считают, что будущее поколение должно быть лишено возможности курить. Благодаря антитабачному закону удалось исключить рекламу табака, добиться системного повышения акцизов. Но вот важной вещи — запрета курения табака при детях и курения в общественных местах мы еще не добились. Над этим надо работать. Это самая серьезная мера, которая должна формироваться в обществе.