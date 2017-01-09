Минздрав планирует доработать антитабачную концепцию

Разработанная Минздравом РФ концепция по противодействию распространению курения табака будет доработана и согласована с органами исполнительной власти. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Олег Салагай.

«Данный документ является проектным: он будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти», — заявил он.

В качестве одной из мер по противодействию распространению табакокурения планируется приравнять электронные сигареты к обычным в плане регулирования их на рынке.

Кроме того, планируется расширить перечень помещений и территорий, свободных от табачного дыма.

«Полный запрет на потребление табака планируется ввести в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, в личном транспортном средстве в присутствии детей, в подземных и надземных пешеходных переходах», — отметил Салагай.

Напомним, газете «Известия» удалось ознакомиться с текстом «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу».



Один из самых революционных пунктов — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

