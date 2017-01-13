Обама вручил вице-президенту Байдену высшую награду США

Президент США Барак Обама вручил в четверг в Белом доме вице-президенту Джо Байдену медаль Свободы — одну из высших гражданских наград страны.

«В последний раз в качестве президента я рад наградить высшей гражданской наградой нашей страны», — сказал Обама, в ответ на слова которого Байден заплакал и вытер слезы платком. Вице-президент получил медаль «с отличием», которой до него были удостоены лишь трое: Иоанн Павел II, экс-президент Рональд Рейган и госсекретарь Колин Пауэлл, сообщает Washington Post.

Байден заявил, что недостоин этой награды, и что не имел понятия о том, что будет награжден. В шутку он пригрозил увольнением главе своего аппарата, который и так уйдет в отставку через неделю.

Обама в своей речи отметил заслуги Байдена и заявил, что он является «львом американской истории». Президент напомнил, что Байден является ответственным чиновником, настоящим другом и отличным семьянином.

Байден поблагодарил Обаму и снова заявил, что не заслужил этой награды. Он заявил, что признателен Обаме за помощь, которую президент оказал ему в тяжелое время в 2015 году, когда погиб его сын Бо Байден.

President Obama surprises Biden with Presidential Medal of Freedom https://t.co/yQ0e5h29BT pic.twitter.com/92ZYu6y1rE — Washington Post (@washingtonpost) 12 января 2017 г.

Обама же припомнил шутки, в которых участвовал Байден. Однажды, например, вице-президент утроил розыгрыш, чем напугал сотрудников Белого дома на борту президентского самолета. Обама привел и другой случай, когда Байден переоделся в официанта на собственной вечеринке, чем удивил гостей.

Издание напоминает, что Байден имел «критический голос» в разработке стратегии войн США в Ираке и Афганистане. Кроме этого, Байден лично курировал операцию по уничтожению Усамы бен Ладена в 2011 году.

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